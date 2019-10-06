2019-10-06T13:40:35+03:00
Происшествия

Прятала в мусорный пакет и отдавала сожителю: кировчанке вынесли приговор за кражу сигарет

Ущерб от действий женщины составил более 100 тысяч рублей
Анна КРЮКОВА
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Женщину приговорили к обязательным работамЖенщину приговорили к обязательным работамФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительницу микрорайона Лянгасово приговорили к обязательным работам за кражу сигарет. Женщина совершала преступления с марта по июль 2018 года. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района города Кирова.

Местная жительница совершала кражи утром в 08.00 часов. В это время она вместе с другими продавцами приходила в магазин на работу. Пока сотрудницы переодевались, она брала у кассы семь-восемь пачек сигарет различных наименований. Затем женщина прятала товар в черном мусорном пакете. Мешок она выносила на улицу и передала своему сожителю.

В итоге, ущерб от действий женщины составил 103 тысячи рублей. Ее признали виновной по статье УК РФ «Хищение чужого имущества». Так как раньше кировчанку к уголовной ответственности не привлекали, и она страдает психическим расстройством, ее приговорили к 240 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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