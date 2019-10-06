2019-10-06T10:11:25+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке прошел матч Национальной молодежной хоккейной лиги

В лиге принимают участие 17 команд со всей страны
Анна КРЮКОВА
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Фото: пресс-служба правительства Кировской областиФото: пресс-служба правительства Кировской области
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В пятницу, 4 октября, в Кирово-Чепецке был дан старт играм Чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. Матч прошел в ледовом дворце «Олимп-Арена». На лед вышли команда из Кирово-Чепецка «Олимпия» и спортсмены из «Локо-Юниор» города Ярославль. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Молодежный хоккейный клуб «Олимпия» вернулся в Чемпионат Национальной молодежной хоккейной лиги после длительного перерыва в три года. Напомним, что команда является спортивным брендом региона. За время существования клуба «Олимпия» стала участником различных крупных спортивных мероприятий. Особенно важными событиями стали матч Звезд МХЛ – Кубок Поколения и финал Первенства России среди команд Юниорской хоккейной лиги.

Поддержать игроков 4 октября приехали председатель правительства Кировской области Александр Чурин, зампред Алексей Коробов, министр спорта и молодежной политики региона Анна Альминова. Они поприветствовали хоккеистов, тренеров и судей. Кроме того, Александр Чурин отметил, что региональное правительство уделяет особое внимание развитию хоккея. Также он выразил надежду, что возвращение «Олимпии» в Национальную молодежную хоккейную лигу даст большой толчок в развитии как юношеского, так и детского хоккея в Кировской области, а команда и дальше продолжит радовать поклонников своими успехами и высокими результатами.

Также на игру в пятницу пришли и множество болельщиков. Они активно поддерживали команду в течение всего матча. В итоге, игра завершилась со счетом 2:2.

Напомним, что Национальной молодежной хоккейной лиге принимают участие 17 команд из различных городов со всей России. По итогам шести игр команда «Олимпия» разместилась на втором месте. Матчи проходят по системе «запад - восток».

ИСТОЧНИК KP.RU

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