Ремонт региональной сети автодорог в Кировской области завершился

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-06T10:09:11+03:00

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В регионе приняли после ремонта участок автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны с подъездом в Вятские Поляны. Протяженность дороги составила 28,5 километра. Участок стал последним из шести отремонтированных в текущем году объектов на региональной сети дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Всего протяженность участков составила 70 километров. На ремонт объектов потратили 940 миллионов рублей. Из них 810 миллионов рублей поступили из федерального бюджета. Дорожные работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На участках дорог был выполнен ямочный ремонт, работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего и верхнего слоя, очистке полосы отвода от кустарников и укреплению обочин асфальтогранулятом.

Ремонтом участков дорог регионального или межмуниципального значения занимались два подрядчика: «Вятские автомобильные дороги» и «Строительное управление - 43». Организации прошли конкурсный отбор. Как сообщили в дорожном комитете Кировской области, подрядчики с работами справились и выполнили их в срок.

На этот раз для ремонта автодорог были использованы новые технологии и материалы. Это поможет увеличить срок службы и прочность дорожного покрытия. Кроме того, подрядчики выполнили комплекс работ, который направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. Так, компании установили пешеходные ограждения, заменили бортовые камни и нанесли горизонтальную разметку термопластиком.

Теперь, учитывая выполненный в 2019 году ремонт, доля дорог регионального значения, которая соответствует требованиям, выросла и составляет 29,3%.

Напомним, что всего в текущем году на ремонт дорог направили почти 2,2 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтируют около 120 километров дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU