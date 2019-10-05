Жителей Кировской области просят поддержать участников проекта «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-05T19:44:27+03:00

Для этого в регионе запустили флешмоб

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Кировчанам предлагают поддержать участников проекта «Театральное Приволжье». В окружном этапе область представляют коллективы: народный учебный театр Вятского колледжа культуры, а также театральная студия «Стрекоза» Вятскополянского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Сейчас в 14 регионах Приволжского федерального округа проходят различные акции в поддержку конкурсантов. В Кировской области с этой целью решили запустить флешмоб с хештегом #ТеатральноеПриволжье43.

Акция поддержал и глава региона Игорь Васильев. Он отметил, что масштабный проект школьных и студенческих театров дает юным актерам возможность приобщиться к процессу создания театральных постановок.

Всего, на окружном этапе фестивалей представлены 28 видеоверсий различных спектаклей. В отборочном туре приняли участие семь тысяч актеров из 483 театральных коллективов со всей страны. Кировскую область в этом проекте представили 13 школьных и 29 молодежных театров.

- Фестиваль «Театральное Приволжье» стал стартовой площадкой для многих талантливых ребят, которая, возможно, определит их будущую профессию, - отметил вице-губернатор области Андрей Плитко. - В ноябре состоится финальный этап фестиваля. Но, на мой взгляд, кировские ребята – участники окружного этапа уже сегодня стали для нас абсолютными победителями, приняв участие в организации социально-значимой региональной акции. В настоящее время кировские актеры делятся своим творчеством с пожилыми людьми, детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации, и людьми с ограниченными возможностями в учреждениях социального обслуживания региона.

Победителей конкурса определят в ноябре во время онлайн-голосования. Церемония награждения состоится в Нижнем Новгороде в декабре. Увидеть работы участников можно на сайте театральноеприволжье.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU