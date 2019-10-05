2019-10-05T13:58:38+03:00
Происшествия

Глава администрации прокомментировал приговор Яфаркину по делу о парке Победы

Город сам обратился в следственные органы для проведения проверки
Анна КРЮКОВА
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Глава администрации высказался о приговоре Яфаркина. Фото: пресс-служба администрации городаГлава администрации высказался о приговоре Яфаркина. Фото: пресс-служба администрации города
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Глава администрации Илья Шульгин прокомментировал приговор, который суд вынес соучредителю «Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения» Леониду Яфаркину. Напомним, что предпринимателя приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденный должен будет выплатить штраф.

Сити-менеджер отметил, администрация города сама подготовила документы для проверки и направила их в следственные органы.

- Несправедливо, когда за такие деньги земля отчуждается в частную собственность, поэтому администрация и я, мы просто выполнили свой долг, - сообщил Илья Шульгин. - Люди посчитали, что это недопустимо и был запрос на восстановление справедливости. По этому поводу очень жесткую позицию занимает наш губернатор, поэтому здесь администрация поступила очень прямолинейно. Мы подготовили все документы и передали их в следственные органы. Они, в свою очередь, провели глубокую работу, и результатом этого явился сегодняшний суд, который вынес свой приговор.

Напомним, что с 2006 по 2015 год Леонид Яфаркин с неустановленными сотрудниками органов местного самоуправления, незаконно провернул сделку. За счет нее «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» приобрел землю у города всего за 338 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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