2019-10-05T11:52:03+03:00
Общество

Пропала в конце сентября: в Кировской области разыскивают 69-летнюю пенсионерку

Женщина проживала в Юрье
Анна КРЮКОВА
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Волонтеры и сотрудники полиции начали поиски женщины. Фото: vk.com/lizaalert_kirovВолонтеры и сотрудники полиции начали поиски женщины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове сообщили о новой пропавшей. С 30 сентября неизвестно местонахождение 69-летней Галины Бутаковой. Женщина проживала в поселке городского типа Юрья.

Приметы пропавшей: рост 160 см, телосложение нормальное, серый цвет глаз, седые волосы, короткая стрижка. Она была одета в черную болоньевую куртку, черные брюки и черные ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Галина Викторовна, просьба сообщить об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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