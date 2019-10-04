Золотая осень закончилась: на Киров надвигаются дожди и холода

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-04T18:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятница, 4 октября, стала последним днем той поры, что называют золотой осенью. Уже вечером к нашему региону приблизится холодный фронт циклона. Он принесет дожди на северо-запад нашего региона.

- В субботу, 5 октября, при прохождении холодного фронта днем дожди усилятся (15-20 мм), - сообщили в группе «Любительская Метеорология в Кирове», - До Кирова холодный фронт дойдет ночью или утром, при этом также возможен сильный дождь (до 17 мм), температура понизится до +8…+9 градусов, а в западной половине области до +5…+7 градусов. При этом на юго-востоке области может быть до +14…+16°С.

Воскресенье принесет еще одну порцию холода. Арктический воздух «охладит» кировские термометра до -1...+5 градусов.

Уже в понедельник Кировская область окажется под влиянием теплой части южного циклона. Днем может потеплеть до +14. Однако уже на следующий день «температурные качели» устремятся в обратную сторону. Да так, что дневная температура воздуха не будет подниматься выше +6 градусов. Область окажется под влиянием арктической воздушной массы.

ИСТОЧНИК KP.RU