2019-10-04T17:54:45+03:00
Общество

В Кирове распространяют слухи о том, как в Кирове распространяют наркотики

Слухи проверили и опровергли
Евгений ДЕМИХОВ
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В департаменте образования рассказали, что наркотиков в школах нетВ департаменте образования рассказали, что наркотиков в школах нетФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Слухи о появлении какого-то нового вида наркотиков в образовательных учреждениях города поползли по соцсетям еще в четверг, вечером 3 октября. В группах ВКонтакте даже появились экспертные мнения родителей, которые слышали о подростковых смертях от этой гадости.

- В двух школах города были выявлены случаи употребления школьниками жевательной табачной смеси, - рассказали в департаменте образования администрации города Кирова. - Смесь не относится к числу наркосодержащих веществ и находится в свободной продаже в специализированных магазинах.

В департаменте пояснили, что у тех, кто употребляет эту смесь проявляются следующие симптомы: понижение давления, сонливость и вялость. А большое количество извести в составе табака повышает слюноотделение (даже может появиться пена).

В этой истории остается открытым только один вопрос: кто продал несовершеннолетним табачную продукцию?

ИСТОЧНИК KP.RU

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