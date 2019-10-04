2019-10-04T15:26:45+03:00
Происшествия

Пять лет грозит жителю Чепецка, напавшему на УФСИНовца

Случай произошел рядом с кафе
Алена ЗАЙЦЕВА
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Пять лет тюрьмы грозит жителю Чепецка за нападение на сотрудника ФСИНПять лет тюрьмы грозит жителю Чепецка за нападение на сотрудника ФСИНФото: Евгения ГУСЕВА
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В Следственном комитете по городу Кирово-Чепецку возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Само ЧП произошло еще 2 августа. В одном из кафе 27-летний посетитель заметил мужчину в форме УФСИН. А поскольку молодой мужчина раньше сидел, то в нем взыграли некие отрицательные эмоции к представителям системы исполнения наказания. Он пошел за человеком в форме и, улучив момент, ударил его головой по лицу.

- Была проведена доследственная проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела, - комментируют в СУ СК РФ по Кировской области. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

В системе УФСИН отметили, что в момент совершения преступления житель Чепецка был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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