2019-10-04T13:04:17+03:00
Общество

В Кирове наградили лучших учителей

Награды педагоги получили из рук главы города Елены Ковалевой
Николай Хмелев
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Фото: Кировская городская ДумаФото: Кировская городская Дума
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В Кирове отпраздновали День учителя. 3 октября во Дворце культуры «Космос» прошел общегородской праздник. На нем чествовали педагогов города - на празднике собрались порядка 600 человек. Все они - учителя, муниципальных общеобразовательных, музыкальных, спортивных, художественных школ, а также педагоги, работающие в системе дошкольного и дополнительного образования.

- Благодаря вам кировские школы на протяжении последних лет имеют одни из самых высоких показателей в стране как по качеству обучения, так и по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, - глава города Елена Ковалева поблагодарила учителей за колоссальный труд. - Именно вы закладываете тот прочный фундамент, на котором формируется будущее нашего города и страны. Успехов, доброй атмосферы в коллективах, крепкого здоровья и счастья, а также благодарных и целеустремленных учеников, которые оправдают ваши надежды.

Лучшим работникам системы образования вручили почетные грамоты Министерства просвещения РФ, правительства Кировской области и Кировской городской Думы.

Кстати, поздравляли учителей и в Вятской филармонии. Лучших работников образовательных учреждений наградили почетным знаком Кировской области «Педагогическая слава».

ИСТОЧНИК KP.RU

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