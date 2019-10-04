Будущее кировской театральной жизни, и при чем тут Пелевин?
Егор Чернышов - новый режиссер «Театра на Спасской». Правда, новый – понятие относительное. В 2016 году он ставил спектакль «Каренин», а в нынешнем - «Дуэль».
Сегодня, 4 октября, Чернышов проведет первую закрытую репетицию новой постановки. На нее попадут пять человек, которые победили в конкурсе на самый оригинальный вопрос к режиссеру. Новый спектакль ставится по повести «Затворник и Шестипалый». Произведение написал Виктор Пелевин - культовая фигура современной литературной жизни России. А 7 сентября, в понедельник, в «Театре на Спасской» пройдет пресс-конференция с режиссером. На встрече Егор Чернышов расскажет обо всех тонкостях и нюансах театрального сезона.
Кстати, если вы все еще не знакомы с творчеством Егора Чернышова, то театр приглашает вас на «Дуэль». Это вторая крупная работа режиссера. Зрителей ждет тонкое и современное прочтение классики, масштабная сценография и блестящие актерские работы. Спектакль называют одной из самых ярких премьер минувшего театрального сезона и по-настоящему «высоким искусством».
СПРАВКА «КП»
Егор Владимирович Чернышов.
В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (специальность – режиссер).
Ставил спектакли в театрах:
– БДТ им. Г. Товстоногова;
– театр «Балтийский дом»;
– Екатеринбургский театр юного зрителя;
– Новгородский академический театр драмы;
– Выборгский театр «Святая крепость»;
– Национальный театр Карелии;
– Норильский заполярный театр;
– Камчатский театр драмы и комедии;
– Хабаровский краевой театр драмы;
– Липецкий театр драмы им. Льва Толстого.
Спектакли, поставленные режиссером, были номинированы на премии и отмечены на крупнейших международных и всероссийских театральных фестивалях:
– «Золотая Маска» и «Золотая Маска Плюс»;
– «Реальный театр»;
– «Радуга»;
– «Балтийский дом»;
– «Новосибирский транзит»;
– «Прорыв»;
– «Золотой софит»;
– Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова.
ИСТОЧНИК KP.RU