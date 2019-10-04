2019-10-04T14:35:17+03:00
Звезды

Будущее кировской театральной жизни, и при чем тут Пелевин?

Новый главный режиссер «Театра на Спасской» сегодня проведет первую репетицию спектакля по повести «Затворник и Шестипалый»
Олег ЛЯЛИН
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Фото: предоставлено «Театром на Спасской»Фото: предоставлено «Театром на Спасской»
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Егор Чернышов - новый режиссер «Театра на Спасской». Правда, новый – понятие относительное. В 2016 году он ставил спектакль «Каренин», а в нынешнем - «Дуэль».

Сегодня, 4 октября, Чернышов проведет первую закрытую репетицию новой постановки. На нее попадут пять человек, которые победили в конкурсе на самый оригинальный вопрос к режиссеру. Новый спектакль ставится по повести «Затворник и Шестипалый». Произведение написал Виктор Пелевин - культовая фигура современной литературной жизни России. А 7 сентября, в понедельник, в «Театре на Спасской» пройдет пресс-конференция с режиссером. На встрече Егор Чернышов расскажет обо всех тонкостях и нюансах театрального сезона.

Кстати, если вы все еще не знакомы с творчеством Егора Чернышова, то театр приглашает вас на «Дуэль». Это вторая крупная работа режиссера. Зрителей ждет тонкое и современное прочтение классики, масштабная сценография и блестящие актерские работы. Спектакль называют одной из самых ярких премьер минувшего театрального сезона и по-настоящему «высоким искусством».

СПРАВКА «КП»

Егор Владимирович Чернышов.

В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (специальность – режиссер).

Ставил спектакли в театрах:

– БДТ им. Г. Товстоногова;

– театр «Балтийский дом»;

– Екатеринбургский театр юного зрителя;

– Новгородский академический театр драмы;

– Выборгский театр «Святая крепость»;

– Национальный театр Карелии;

– Норильский заполярный театр;

– Камчатский театр драмы и комедии;

– Хабаровский краевой театр драмы;

– Липецкий театр драмы им. Льва Толстого.

Спектакли, поставленные режиссером, были номинированы на премии и отмечены на крупнейших международных и всероссийских театральных фестивалях:

– «Золотая Маска» и «Золотая Маска Плюс»;

– «Реальный театр»;

– «Радуга»;

– «Балтийский дом»;

– «Новосибирский транзит»;

– «Прорыв»;

– «Золотой софит»;

– Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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