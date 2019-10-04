На ремонт дворов и общественных пространств в Кировской области потратили 440 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-04T13:11:06+03:00

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130 дворов и 102 общественных пространства отремонтировали в нашем регионе в текущем году. По программе «Формирование комфортной городской среды» обновились дворики и скверы в тринадцати городских поселениях: Белохолуницком, Верхошижемском, Краснополянском, Куменском, Лузском, Песковском, Стрижевском, Демьяновском, Свечинском, Унинском, Уржумском, Фаленском, Ленинском, а также в Стулово и Слободском. Все работы выполнены согласно установленному графику. Парки и дворы вышеуказанных поселений готовы на 100%.

- На сегодняшний день работы в регионе завершены на 85%, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. Полностью они закончились в 15 муниципалитетах, в остальных находятся в завершающей стадии.

Программа по благоустройству городской среды - лишь одна из двенадцати частей масштабного нацпроекта «Жилье и городская среда». По этому проекту в различных регионах страны проводятся работы по облагораживанию парковых зон, демонтируются и обновляются старые детские и спортивные площадки.

В этом году на реализацию госпроекта выделили на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Сумма ассигнований составила 440 миллионов рублей. Из этих средств 415 миллионов приходится на федеральный бюджет. Остальные деньги выделены из бюджета Кировской области.

Курирует этот проект глава региона Игорь Васильев. Все работы находятся под его контролем.

Напомним, что 12 сентября в рамках программы «Жилье и городская среда» состоялось торжественное открытие нового сквера на улице Гагарина в поселке Мирный (Оричевский район). Преобразился не только сквер - также были отремонтированы 14 дворов поселка.

Национальный проект «Жилье и городская среда» был запущен указом президента РФ Владимиром Путиным 7 мая 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU