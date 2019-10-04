Искал пропитание: милый пушной зверек попал в объектив камеры на лесной дороге

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-04T13:01:24+03:00

На этот раз животное бродило по окрестностям заповедника в одиночестве

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Наслаждаясь последними осенними лучами солнца, животные кировских заповедников бродят по лесам, ищут еду и греются перед наступлением холодов. Одного из обитателей заповедника во время такой прогулки запечатлела камера.

- Осень радует удачными фотоснимками и видеосюжетами, - рассказали сотрудники заповедника «Нургуш». - На этот раз в объектив камеры попала енотовидная собака, неторопливо шествующая по лесной дороге в поисках пропитания.

Животное не спеша, словно красуясь перед фотоловушкой, ходило по лесной дороге и что-то вынюхивало в опавшей листве.

А вот в марте 2019 года «енотики» показали себя совсем с другой стороны, не такой уж милой. Установленная вблизи кормушки видеокамера сняла настоящий скандал между «семейной парой» и одиноким зверьком. Одиночка пришел к проталине, чтобы поймать рыбку, вот только планы ему пришлось резко изменить. Первые весенние лучи солнца разбудили не только его. На кормежку вышла парочка других енотовидных собак, которые быстро прогнали одинокого зверька.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/735795" frameborder="0"></iframe> Милый пушной зверь попался в объектив камеры, когда искал пропитание.Видео: Заповедник «Нургуш»! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU