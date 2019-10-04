Погода в Кирове на 5-6 октября: резкое похолодание и снег

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-04T12:48:06+03:00

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Первая неделя октября была достаточно теплой и даже солнечной, а вот выходные, завершающие ее, уже не станут такими. Судя по прогнозам, начиная с субботы, в город придет значительное похолодание.

4 октября, в пятницу, температура воздуха еще будет держаться на высоком уровне. Днем столбик термометра поднимется до +17 градусов. К вечеру станет прохладнее - до +13...+14 градусов. На протяжении всего дня ожидаются прояснения. Ночью может пойти дождь.

5 октября, в субботу, с раннего утра температура пойдет на спад. По прогнозу сервиса Яндекс.Погода, в начале дня термометр покажет +12 градусов, а днем уже +7. А вот ближе к ночи похолодает до +1...+3 градусов. Кроме того, весь день будет высокая влажность (95%) и вероятность выпадения осадков.

Воскресенье, 6 октября может начаться со снегопада. Вероятнее всего, осадки будут таять на лету, так как температура в это время будет +2...+3 градуса. А вот днем, вечером и ночью уже будут идти дожди. Температура воздуха составит +3...+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU