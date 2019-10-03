В Пижанке трехлетний мальчик сломал ноги, катаясь на карусели

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-03T18:07:57+03:00

Инцидент на детской площадке произошел 8 августа, после него там стало на одну карусель меньше. Фото: СУ СК России по Кировской области

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Ребенок был на детской площадке. Он катался на одной из каруселей с рулем. Правда, эта развлекательный аттракцион был поврежден. Руль, за счет которого происходит движение карусели, был сломан.

- В один момент мальчик зацепился за металлический обломок руля карусели, - сообщили в СУ СК России по Кировской области. - В результате чего ему были причинены повреждения голени, переломы костей ног и иные травмы.

Из-за этого металлического «обрубка» пострадал ребенок. Фото: СУ СК России по Кировской области

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Виновному грозит лишение свободы на пять лет.

В круг подозреваемых попали сотрудники администрации Пижанского городского поселения, которые должны были контролировать техническое состояние детской площадки и аттракционов на ней.

На данный момент от карусели остался только бетонный блок основания. После вопиющего случая ее убрали. О состоянии здоровья мальчика информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU