2019-10-03T18:07:18+03:00
Общество

Более 45,5 % очистных сооружений в Кировской области изношены

Объекты были построены еще в 1960-1980 годах
Анна КРЮКОВА
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Очистные сооружения в Кировской области находятся в неудовлетворительном состоянииОчистные сооружения в Кировской области находятся в неудовлетворительном состоянииФото: Аца КОШТЭ
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Большая часть очистных сооружений в регионе, а именно 45,5%, изношены. Объекты строились еще в 1920-1980 годах. Сейчас, по информации пресс-службы прокуратуры Кировской области, в неудовлетворительном состоянии находятся сети канализации и канализационно-насосные станции.

Кроме того, часто бывает превышена концентрация вредных веществ, которые организации сбрасывают в поверхностные воды. Это наносит серьезный вред окружающей среде. Также прокуратура выяснила, что региональные министерства энергетики и ЖКХ, охраны окружающей среды и Управление Росприроднадзора не контролируют в необходимом объеме состояние систем водоснабжения и водоотведения.

Есть в Кировской области объекты, которые и вовсе никто не обслуживает. При этом органы местного самоуправления решить эту проблему не пытаются.

Всего, в 2019 году, органы прокуратуры выявили около 500 нарушений закона в сфере водоснабжения и водоотведения. Было внесено 262 представления, более 50 должностных лиц привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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