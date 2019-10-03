В Кирове обсудили проблемы общественного транспорта

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-03T17:28:59+03:00

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В четверг, 3 октября, представители правительства, профильных министерств и общественники провели встречу по вопросам развития общественного транспорта Кировской области. Обсуждались как городские маршруты, так и железнодорожные и воздушные перевозки.

- Тема крайне важная для нашего региона, - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Сейчас в Кировской области идет реформа первичной медико-санитарной помощи. Она очень тесно связана с транспортной доступностью удаленных районов. Важное условие в обоих случаях - доступность для населения: экономическая, в том числе.

Кроме того, губернатор высказался о том, что нашей области необходима связь с другими регионами. Недаром дороги называют экономическими артериями страны.

На встрече клуба обсудили и маршрутную сеть Кирова. Как было сказано, необходим единый транспортный центр. В министерстве транспорта идет работа в этом направлении. И ее результат может появиться уже в ноябре 2019 года.

Отдельной темой для обсуждения стало заявление замминистра транспорта Кировской области Юлии Поповой, которая отметила высокую степень износа автобусов и троллейбусов. Она же заявила, что сейчас ведутся переговоры с банками, благодаря которым в течение пяти лет в регион поставят 400 автобусов и 35 троллейбусов по программе лизинга.

Министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх отметил, что в скором времени в области может начать работу еще одно нововведение. Система «Умный проезд», которая разрабатывается в министерстве. Она позволит льготным категориям граждан получать скидки в городском транспорте, имея на руках одну только банковскую карту.

В дискуссионном клубе также обсудили вопросы авиаперевозок. На данный момент действует система, при которой маршрут практически любого перелета будет пролегать через крупные «хабы», а в частности - Москву. Удобства пассажирам это не добавляет. А выйти из ситуации сложно. Губернатор отметил, что видит одно решение - налаживание работы региональных авиаперевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU