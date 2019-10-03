В Кильмезском районе медикам «забыли» выплатить компенсацию за услуги ЖКХ на 600 тысяч рублей
В среднем, каждому сотруднику Кильмезской ЦРБ не выплатили по 31,5 тысяч рублей – это компенсация, положенная по поручению Президента РФ врачам и учителям, работающим в сельской местности.
19 медиков обратились в прокуратуру: компенсации я за услуги ЖКХ не выплачивалась несколько месяцев.
- В суд были направлены исковые заявления в интересах медицинских работников, проживающих в сельской местности, с требованием взыскать с регионального министерства финансов в пользу граждан компенсацию расходов за теплоснабжение и электроснабжение на общую сумму более 600 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Кировской области.
Суд встал на строну работников районной больницы – требования признаны обоснованным и законными.
ИСТОЧНИК KP.RU