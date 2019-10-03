В Юрье начальник пожарной части напился и приказал подчиненным разобрать лестницу в жилом доме
Употребление спиртных напитков на рабочем месте до добра не доводит. В этом на своем опыте убедился 42-летний начальник пожарной части в Юрье. Мужчина «проштрафился» еще в мае 2018 года.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Следственного комитета Кировской области, он заявился на работу нетрезвым и ему показалось, что двое из его сотрудников тоже пьяны. Расстроенный мужчина решил сурово наказать своих подчиненных: каждого сотрудника он ударил по лицу.
В декабре 2018 года начальник снова пришел на работу пьяным. При этом мужчина продолжил исполнять свои служебные обязанности и раздавать приказы подчиненным. Так, он потребовал, чтобы сотрудники разобрали два лестничных марша в одном из домов в поселке Юрья. В этом здании на втором этаже располагались кабинеты должностных лиц пожарной части и жилые квартиры.
Подчиненным пришлось выполнить это задание и разобрать лестничные марши. В итоге жильцы дома оказались заблокированы в своих квартирах. На свое место лестница вернулась только на следующий день.
Теперь в отношении уже бывшего начальника пожарной части в Юрье возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в «Превышении должностных полномочий с применением насилия», а также в «Превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства». Дело уже передали в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU