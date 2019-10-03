Жителя Лузы отправят в тюрьму на 12 лет за истязание и разбой

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-03T11:17:31+03:00

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Жителя Лузы признали виновным сразу в нескольких преступлениях: «Истязание», «Действия сексуального характера» и «Разбой». Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Кировской области, 13 сентября 2018 года 27-летний мужчина напился и начал приставать к своей 16-летней знакомой. Угрожая ножом, он совершил в отношении девушки действия сексуального характера.

Кроме того, житель Лузы, также в состоянии алкогольного опьянения, систематически нападал на своего отца и избивал его. Из-за этого престарелому мужчине даже приходилось прятаться у соседей, в сарае и жить в лесу.

В октябре 2018 года, обвиняемый вынудил своего отца отдать ему деньги, банковскую карту и телефон. Когда же пенсионер и его сын отправились к банкомату, чтобы снять деньги, отцу стало плохо. Его госпитализировали. Спустя несколько дней житель Лузы все-таки смог заполучить деньги с карты отца, а именно 13 тысяч рублей.

Пенсионер о случившемся никому не рассказывал, так как боялся своего сына. Когда он узнал, что преступника арестовали, мужчина обратился в полицию и рассказал о побоях.

В итоге, суд приговорил жителя Лузы к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU