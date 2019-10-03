2019-10-03T11:46:59+03:00
Общество

Жители Юрьи могли остаться без отопления

Администрация городского поселения не заключила ни с одной компанией договор на обслуживание котельной
Анна КРЮКОВА
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Тепло появилось в домах у жителей только после решения судаТепло появилось в домах у жителей только после решения судаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Многоквартирные дома по улице Дачная и спорткомплекс в Юрье могли остаться без отопления. Дело в том, что ранее эти объекты отапливались котельной, которую обслуживала компания «ЮКС». В мае текущего года между организацией и муниципалитетом истек срок договора аренды котельной.

Однако администрация Юрьянского городского поселения не стала заключать новый договор ни с одной компанией. В итоге, люди могли остаться зимой без тепла.

Прокурор Юрьянского района внес представление главе администрации городского поселения с требованием устранить нарушение. Однако никакие меры приняты не были. Тогда прокурор обратился в Юрьянский районный суд. По его решению, органы муниципалитета обязали организовать теплоснабжение в Юрье.

В итоге, администрация города заключила новый договор с ООО «ЮКС». Сейчас многоквартирные дома и спорткомплекс отапливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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