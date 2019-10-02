2019-10-02T18:38:03+03:00
Общество

В селе Бобино продолжается строительство детского сада

Дошкольное учреждение планирует принять первых воспитанников после новогодних праздников
Мария ПЕТРОВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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На территории детского сада в селе Бобино Слободского района начались работы по благоустройству территории. Так, вокруг учреждения установили бордюры и забор, готова основа для укладки асфальтового покрытия. В ближайшее время к объекту проведут систему отопления и коммуникаций, которые подсоединят к котельной средней школы, расположенной рядом. Кроме того, продолжается ремонт дороги, проходящей неподалеку от будущего детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Как сообщил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, планируется, что детский сад откроется после новогодних праздников. Дошкольное учреждение сможет принять 45 воспитанников. Посещать детский сад будут не только местные малыши, но и дети из населенных пунктов, расположенных рядом. Объект строится в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Фото: kirovreg.ru

Фото: kirovreg.ru

- После сдачи в эксплуатацию самого здания нам предстоит оснастить его средствами обучения и воспитания, а также получить лицензию на ведение образовательной деятельности, - пояснила министр образования Кировской области Ольга Рысева. - Все это необходимо завершить в кратчайшие сроки, чтобы сделать жителям села настоящий предновогодний подарок.

Напомним, что до конца 2020 года в области построят десять детских садов с ясельными группами. В 2019 году откроется пять новых дошкольных учреждений. Организации примут более чем 1300 детей.

Каждые две недели представители компаний-застройщиков отчитываются о проделанной работе по строительству детских садов в рамках рабочих совещаний в правительстве региона. Кроме того, первый зампред правительства Кировской области регулярно проверяет строящиеся объекты, а также проводит встречи с родителями дошкольников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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