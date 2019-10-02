100 домов Кирова отключили от отопления из-за дефектов сетей
На 17 улицах Кирова ведутся работы по ремонту теплосетей. На улице Чернышевского КТК завершает прокладку трубопровода на 78 метров. Неполадки в теплосетях устраняются достаточно оперативно: 29 домов получили тепло, 32 дома - горячую воду. Также компания провела ремонт «ничейной» теплотрассы, к которой подключены уже два дома. Кроме того, дефекты теплосетей устраняют на улицах Карла Маркса, Воровского, Московской, Володарского, Комсомольской и некоторых других.
«Комсомолке» в КТК объяснили, что сегодня работы будут завершены. Жители даже не почувствуют отключения - все дома уже отапливали, но сегодня утром их пришлось отключить из-за ремонта. Однако нагретые за ночь трубы не дали «остыть» жилью.
ИСТОЧНИК KP.RU