В Кирове во время пожара пострадал 55-летний мужчина
Местный житель получил ожоги
Пожары произошли на улицах Карла Маркса и БазовойФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Во вторник, 1 октября, в Кирове пострадал в пожаре 55-летний местный житель. ЧП произошло в одной из квартир в доме на улице Карла Маркса в 18:48. Об этом сообщили в ОНДПР г. Кирова.
Мужчина получил ожоги живота и левого предплечья, суммарно - 3% тела. Кировчанину оказали медицинскую помощь, его не госпитализировали.
В этот же день ожоги получил мужчина на улице Базовой, 8. На нем загорелась одежда. Причина - неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU