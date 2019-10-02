В Кирове во время пожара пострадал 55-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-02T14:21:29+03:00

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Во вторник, 1 октября, в Кирове пострадал в пожаре 55-летний местный житель. ЧП произошло в одной из квартир в доме на улице Карла Маркса в 18:48. Об этом сообщили в ОНДПР г. Кирова.

Мужчина получил ожоги живота и левого предплечья, суммарно - 3% тела. Кировчанину оказали медицинскую помощь, его не госпитализировали.

В этот же день ожоги получил мужчина на улице Базовой, 8. На нем загорелась одежда. Причина - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU