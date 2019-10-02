Кировская область оказалась на 58 месте в рейтинге здоровых регионов
Эксперты агентства РИА Рейтинг выяснили, какие регионы России являются самыми здоровыми. Исследователи учитывали такие показатели, как потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, а также занятия спортом и условия труда.
Кировская область оказалась в рейтинге на 58 месте. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущими годами показатели улучшились и жители региона стали внимательнее относиться к своему здоровью. Так, в 2017 году область занимала в рейтинге 68 место.
Всего исследование проходило в 85 регионах. Лидерами рейтинга стали регионы Северного Кавказа и юга России. На последних местах оказались Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.
ИСТОЧНИК KP.RU