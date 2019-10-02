2019-10-02T15:07:11+03:00
Общество

Кировская область оказалась на 58 месте в рейтинге здоровых регионов

По сравнению с 2017 годом, показатели улучшились
Анна КРЮКОВА
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В Кировской области стало больше здоровых жителей. Фото: Антон МАМАЕВВ Кировской области стало больше здоровых жителей. Фото: Антон МАМАЕВ
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Эксперты агентства РИА Рейтинг выяснили, какие регионы России являются самыми здоровыми. Исследователи учитывали такие показатели, как потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, а также занятия спортом и условия труда.

Кировская область оказалась в рейтинге на 58 месте. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущими годами показатели улучшились и жители региона стали внимательнее относиться к своему здоровью. Так, в 2017 году область занимала в рейтинге 68 место.

Всего исследование проходило в 85 регионах. Лидерами рейтинга стали регионы Северного Кавказа и юга России. На последних местах оказались Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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