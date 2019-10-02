В Кировской области тракторист-бесправник опрокинул свою технику

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-02T12:03:52+03:00

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34-летний житель поселка Даровской сел за руль МТЗ-80, но так и не доехал до пункта назначения. 1 октября около пяти часов вечера мужчина на тракторе съехал с дороги и перевернулся.

- Водитель не имеет права управления транспортными средствами, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Причина аварии простая - водитель не справился со своим «железным монстром», а тот решил свернуть в кювет. Да так, что перевернулся. Мужчине удалось выйти живым и почти здоровым из этой ситуации: он получил несколько легких травм.

За отказ от прохождения медосвидетельствования и нарушение правил дорожного движения ему грозит арест на 10-15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU