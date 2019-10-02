Кировчан предупредили о резком увеличении счетов за коммунальные услуги
Это произойдет из-за начала отопительного сезона
В октябре кировчанам придут квитанции за сентябрьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Почти все жители Кировской области получили тепло. Сезон начался еще на прошлой неделе.
- В начале октября жители региона получат квитанции за сентябрь, в которых будет включена плата за отопление, - сообщают в «ЭнергосбыТ Плюс».
Порядок расчета зависит от того, установлен общедомовой счетчик или нет. Если прибор есть, то сумма в квитанциях будет зависеть от фактического потребления. А вот если его нет, то расчет произведут по нормативам. В этом случае стоимость услуги в квитанциях останется неизменной.
ИСТОЧНИК KP.RU