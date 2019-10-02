Кировчан предупредили о резком увеличении счетов за коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-02T14:02:54+03:00

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Почти все жители Кировской области получили тепло. Сезон начался еще на прошлой неделе.

- В начале октября жители региона получат квитанции за сентябрь, в которых будет включена плата за отопление, - сообщают в «ЭнергосбыТ Плюс».

Порядок расчета зависит от того, установлен общедомовой счетчик или нет. Если прибор есть, то сумма в квитанциях будет зависеть от фактического потребления. А вот если его нет, то расчет произведут по нормативам. В этом случае стоимость услуги в квитанциях останется неизменной.

ИСТОЧНИК KP.RU