2019-10-02T14:02:54+03:00
Недвижимость

Кировчан предупредили о резком увеличении счетов за коммунальные услуги

Это произойдет из-за начала отопительного сезона
Евгений ДЕМИХОВ
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В октябре кировчанам придут квитанции за сентябрьВ октябре кировчанам придут квитанции за сентябрьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Почти все жители Кировской области получили тепло. Сезон начался еще на прошлой неделе.

- В начале октября жители региона получат квитанции за сентябрь, в которых будет включена плата за отопление, - сообщают в «ЭнергосбыТ Плюс».

Порядок расчета зависит от того, установлен общедомовой счетчик или нет. Если прибор есть, то сумма в квитанциях будет зависеть от фактического потребления. А вот если его нет, то расчет произведут по нормативам. В этом случае стоимость услуги в квитанциях останется неизменной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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