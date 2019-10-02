Ожидается -2 градуса: кировчан предупреждают о резком похолодании

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-02T10:51:17+03:00

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Небольшое потепление в Кирове завершится в конце рабочей недели. Уже в субботу, 5 октября, по информации группы «Любительская метеорология», погода резко изменится. Так, днем в городе ожидаются сильные осадки в виде дождя.

В воскресенье, 6 октября, в Кирове выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью может составить всего -2...+3 градуса.

- Дальнейшее развитие событий зависит от циклона, который в выходные дни должен сформироваться над Черным морем, - отмечают метеорологи-любители. - Пока, согласно прогнозам численных моделей, он должен пройти восточнее Кировской области.

Если циклон не изменит свою траекторию, в регионе на следующей неделе ожидается холодная, но сухая погода. Температура воздуха будет на 3-6 градусов ниже климатической нормы. Однако если траектория циклона все-таки изменится, в области возможен снегопад и ледяной дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU