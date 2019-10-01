Театральные постановки ПФО покажут по ТВ

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-01T17:35:58+03:00

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28 дней во всех регионах ПФО будут транслировать лучшие школьные и студенческие спектакли. Во вторник, 1 октября в Приволжском федеральном округе стартовал телевизионный показ постановок фестиваля «Театральное Приволжье». В Кировской области зрители смогли увидеть первую работу уже в 15.00 часов на 21 кнопке. В этот раз была представлена работа конкурсантов из Башкортостана.

В региональном этапе проекта приняли участие порядка семи тысяч актеров из 483 коллективов. Из них 114 - студенческие и 369 - школьные. Из Кировской области участие приняли 42 коллектива. Кстати, победители и призеры «Театрального Приволжья» получат гранты на постановку следующих спектаклей. За первое место полагается 200 тысяч рублей, за второе - 140 тысяч, за третье - 100 тысяч.

Напомним, что увидеть спектакли можно не только на ТВ, но и в интернете. Записи размещаются в социальных сетях проекта и на сайте театральноеприволжье.рф.

- Победители регионального этапа фестиваля представляют свое творчество пожилым людям, детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями, - рассказал сопредседатель оргкомитета по проведению мероприятий Года театра в Кировской области, вице-губернатор Андрей Плитко.

Эти спектакли будут проводить в различных социальных учреждениях на протяжении двух месяцев. Так, например, в октябре-ноябре участники «Театрального Приволжья» съездят в Мурыгинский детский дом-интернат «Родник», Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Кировский социально-реабилитационный центр для детей и подростков «Вятушка», Центр реабилитации «На Казанской» и Кировский городской комплексный центр социального обслуживания населения.

Напомним, что этот уникальный проект проходит по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU