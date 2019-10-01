Жильцы 30 домов в Кирове все еще не получили тепло
По состоянию на 12.00 часов 1 октября 30 домов областного центра так и не подключили к отоплению. Это произошло из-за дефектов на внешних и внутридомовых сетях. В 13 домах отопления нет по вине КТК, 1 - ТСЖ, 1 - Коммунэнерго. А вот жители еще 13 домов не получили тепло из-за набившей оскомину УК «Акор».
- Обращение с просьбой провести проверку данной управляющей компании направлено сити-менеджером в Госжилинспекцию, - сообщили в администрации города Кирова.
Кстати, в Кировской теплоснабжающей компании отметили, что все дефекты будут устранены 1-2 октября.
Напомним, недавно стало известно о том, что в Кировской области жители и организации задолжали за тепло порядка четырех миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU