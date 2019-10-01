Кировские «умные» IT-проекты оценили на Всероссийском форуме

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-01T14:16:45+03:00

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В нашем регионе технологии продолжают внедряться в различные сферы жизни. IT-сервисы, которые разрабатывались и продолжают разрабатываться у нас, представил на Всероссийском форуме журналистов в Сочи «Вся Россия -2019» министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

Среди успешных проектов был представлен сервис по подаче документов на зачисление в ссузы через центр «Мои Документы». Министр отметил, что этот способ помогает тем абитуриентам, которые не могут посетить все образовательные учреждения.

Кроме того, в регионе уже действует сервис по определению личности заявителя по банковской карте. Эту услугу уже внедрили в кировские МФЦ.

- Сервис интересен и перспективен, - рассказал Юрий Палюх. - Опыт интеграции информационных систем банка и МФЦ может быть использован для создания «умных» государственных услуг, когда системы будут сами «понимать» необходимость оказания той или иной услуги гражданину. Например, во время проезда в общественном транспорте с карты гражданина будет списываться сумма в зависимости от наличия у него льготной категории.

В перспективе такой способ оплаты поездок по городу может стать полноценным сервисом «Умный проезд». Сейчас его продолжают разрабатывать. «Проезд» уже прошел несколько тестовых испытаний.

Другим проектом социальной направленности стала система «Иду в детский сад», которая разрабатывается по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева. Эта система позволить контролировать сферу дошкольных учреждений с различных сторон: от «длины» очереди, до прогноза рождаемости.

Кроме того, в планах Министерства запустить систему контроля за оборотом древесины. Этот проект позволит фиксировать данные о лесе: места заготовки, маршруты транспортировки, пункты складирования и переработки. Как ранее отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, необходимо уходить от бумажных сопроводительных документов, которые могут быть сфальсифицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU