Смертельное ДТП в Кирове: на Воровского водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-01T13:42:06+03:00

Водитель не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Кировской области

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 30 сентября, в Кирове произошла смертельная авария. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не смог справиться с управлением.

ДТП случилось на улице Воровского в 22.40. В это время 29-летний мужчина врезался в опору ЛЭП. Как сообщили очевидцы аварии в паблике «КУ43», водитель вылетел через лобовое стекло. От полученных травм он погиб на месте.

В пресс-службе УГИБДД по Кировской области отметили, что в момент приезда инспекторов мужчина лежал на проезжей части. Сейчас все обстоятельства аварии выясняются.

Всего за 30 сентября в Кировской области произошло восемь ДТП. В них получили травмы девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU