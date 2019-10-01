В Кирове появятся дороги-«дублеры»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-01T12:25:47+03:00

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На улице Ивана Попова продолжается строительство трассы. Сейчас на участке обустраивают основание из черного щебня и кладут нижний слой асфальта. Работы выполнены на 50%. Одновременно с этим основание обустраивают и на «дублерах». Дороги будут находиться по обеим сторонам от основной трассы по улице Попова.

Как уточняют в пресс-службе администрации города, «дублеры» необходимы для того, чтобы разгрузить движение. Так, машины, которые направляются в жилой сектор микрорайона, магазины и другие организации, смогут съезжать с трассы на дополнительные дороги.

Напомним, что в Кирове строятся четыре дороги на улице Энтузиастов, Капитана Дорофеева, Мостовицкой и Ивана Попова. На работы из федерального бюджета выделили 519 млн рублей. Укладку дорожного полотна на участках планируют завершить до конца октября. До 25 ноября на дорогах должна появиться разметка, остановки, сети наружного освещения и дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU