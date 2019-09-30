Во всех 45 муниципалитетах Кировской области включили отопление

30 Сент. 20:37 2019-09-30T20:47:48+03:00

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Во всех 45 муниципальных образованиях Кировской области начался отопительный сезон. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин на заседании правительства Кировской области, которое состоялось 30 сентября под руководством председателя правительства Александра Чурина.

99% ГОТОВЫ

Руководитель министерства энергетики и ЖКХ региона, выступая с докладом, отметил, что в каждом муниципальном образовании велась активная работа к предстоящему отопительному сезону: проводилась промывка и опрессовка тепловых сетей и котельного оборудования, тепловых систем жилого фонда.

- По состоянию на 30 сентября в Кировской области к теплу подключено 9963 жилых дома, что составляет 99% от общего количества домов, имеющих центральное теплоснабжение. В Кирове к отоплению подключен 4 661 дом, что составляет 99,1%, - сказал Игорь Редькин. - Оставшиеся дома планируют подключить до конца текущей недели.

Сейчас потребители тепловой энергии и ресурсоснабжающие организации получают паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день их получили 96,3% потребителей тепловой энергии и 65,8% теплоснабжающих организаций.

Всего в Кировской области к работе в осенне-зимней период готово 34,8 млн кв. метров жилья (96,3% от плана), 1354 котельных (98,5% от плана), 1928 км тепловых сетей (98,8%), 5103 км водопроводных сетей (99%), 2014 км канализационных сетей (98,7%).

ЗАПАСЫ ЕСТЬ

В целом по региону создан нормативный запас топлива: каменного угля - 107,5% от норматива, мазута - 206,9%, твердых видов топлива - 135,5%.

Все муниципальные образования Кировской области, где ситуация по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 остается сложной, находятся на постоянном контроле правительства Кировской области и уполномоченных органов исполнительной власти региона.

Так, в ходе заседания председатель правительства Александр Чурин спросил о том, как отопительный сезон стартовал в поселке Безбожник Мурашинского района. По словам главы Мурашинского района Сергея Рябинина, отопительный сезон в поселке начался своевременно. Летом в котельной поселка прошел ремонт, установлены энергосберегающие насосы, современное электрооборудование, сделан запас топлива, а также заключены договоры на поставку топлива на весь отопительный сезон.

Итоговую оценку действий органов местного самоуправления при подготовке муниципальных образований области к работе в предстоящем отопительном периоде даст Ростехнадзор России не позднее 15 ноября 2019 года.

- Готовность Кировской области к отопительному сезону обсуждали на заседании правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Приволжского федерального округа, которое состоялось 27 сентября в Уфе. Особых замечаний к нашему региону не было, - пояснил заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев, курирующий сферу энергетики и ЖКХ в регионе. - Но мы обязательно проведем тщательный анализ подготовки к отопительному периоду 2019-2020 года.

Завершение подготовки объектов жизнеобеспечения области к работе в осенне-зимний период и прохождение отопительного сезона 2019-2020 года находится под постоянным контролем губернатора Кировской области Игоря Васильева и руководителей органов исполнительной власти.