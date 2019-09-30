Неприятных запахов больше не будет? На ООО «Дион» приостановят работу очистных сооружений

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-30T18:38:02+03:00

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Сегодня, 30 сентября, около 17.00 судья Нина Николина вынесла решение по иску природоохранной прокуратуры Кировской области к ООО «Дион». На предприятии, находящемся на промышленной площадке на улице Луганской, 53а, временно прекратят работу очистных сооружений, которые могут являться источником загрязнения атмосферы (а точнее - неприятных запахов).

После того, как их работа приостановится, само предприятие должно будет взять «перерыв» для того, чтобы устранить обнаруженные нарушения.

Однако у руководства предприятия есть еще возможность подать апелляцию и обжаловать решение.

ИСТОЧНИК KP.RU