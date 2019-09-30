В срыве отопительного сезона виноваты управляющие компании и ресурсники

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-30T17:02:06+03:00

В том, что тепло не вовремя поступило в некоторые дома, виноваты ресурсники и управляющие компании Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сегодня в администрации города и в правительстве области проходят совещания по поводу начала отопительного сезона и его первых итогов (не всегда утешительных). Например, на сегодняшний день, по данным администрации города Кирова, 43 многоквартирных дома мерзнут. А в Лузе, несмотря на то, что тепло дали 27 сентября, в некоторых квартирах столбик термометра не поднимается выше 11-12 градусов (при норме в 18 градусов).

Меры приняла и прокуратура всех четырех районов Кирова: Октябрьского, Ленинского, Первомайского, Нововятского. Оказалось, в списке «особо отличившихся», то есть не готовых к зиме, порядка 9-10 управляющих компаний.

- Эти нарушения связаны с непроведением промывки инженерных систем отопления, их опрессовка, - сообщают в прокуратуре Кировской области. - Имеют место факты неполучения паспортов готовности к отопительному периоду. Подобные нарушения допущены ответственными должностными лицами ООО «УК Ленинского района», МУП «ЦКС г. Кирова», ООО «УЖХ», ООО «Рассвет», ООО «Жилремкомплекс» и др. Наиболее существенные нарушения выявлены в деятельности организации коммунального комплекса ООО «АКОР», по вине работников которой отопительный период своевременно не начат более чем в 70 домах областного центра. В связи с этим прокурором Октябрьского района города Кирова принято решение о возбуждении в отношении юридического лица административного производства по ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

Также есть вина и ресурсоснабжающей компании: согласованный с администрацией города Кирова график подключения к теплу не соблюдался. В итоге более 80 жилых многоквартирных домов в областном центре, 9 образовательных организаций, 3 медицинских учреждения не были подключены в установленные сроки.

На данный момент проблема решена. Но ресурсники и управляющие компании получили представления от прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU