Первый на всю область: кировский сотрудник УФСИН получил краповый берет

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-30T15:42:03+03:00

Для этого он прошел сложнейшие испытания

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Семь человек со всей России смогли добиться того, чтобы носить этот символ мужества, силы и выносливости. За это право боролись 85 бойцов из 38 регионов, в том числе инструктор штурмового отделения отдела специального назначения «Алмаз».

Уже на первом этапе - бег на пять километров, подтягивание на перекладине и комплекс спецупражнений - отсеялся 31 кандидат. К квалификационным испытаниям было допущено 54 человека.

- Впервые в истории спецназа наш сотрудник получил право ношения символа отличия профессионального мастерства, - отметили в УФСИН России по Кировской области.

Боец «Алмаза» рассказал, что для достижения цели пришлось преодолеть множество испытаний: марш-бросок с последующим преодолением полосы препятствий в экстремальных условиях, штурм высотного здания, а также 12-минутный спарринг.

ИСТОЧНИК KP.RU