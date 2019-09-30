2019-09-30T15:42:03+03:00
Общество

Первый на всю область: кировский сотрудник УФСИН получил краповый берет

Для этого он прошел сложнейшие испытания
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Полосу препятствий пришлось проходить в экстремальных условиях. Фото: УФСИН России по Республике МордовииПолосу препятствий пришлось проходить в экстремальных условиях. Фото: УФСИН России по Республике Мордовии
Изменить размер текста:

Семь человек со всей России смогли добиться того, чтобы носить этот символ мужества, силы и выносливости. За это право боролись 85 бойцов из 38 регионов, в том числе инструктор штурмового отделения отдела специального назначения «Алмаз».

Уже на первом этапе - бег на пять километров, подтягивание на перекладине и комплекс спецупражнений - отсеялся 31 кандидат. К квалификационным испытаниям было допущено 54 человека.

- Впервые в истории спецназа наш сотрудник получил право ношения символа отличия профессионального мастерства, - отметили в УФСИН России по Кировской области.

Боец «Алмаза» рассказал, что для достижения цели пришлось преодолеть множество испытаний: марш-бросок с последующим преодолением полосы препятствий в экстремальных условиях, штурм высотного здания, а также 12-минутный спарринг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие проекты студентов-машиностроителей отметили на крупном кировском заводе
Неприятных запахов больше не будет? На ООО «Дион» приостановят работу очистных сооружений
Сергей Момцемлидзе награжден почетным знаком Совета Федерации РФ
В срыве отопительного сезона виноваты управляющие компании и ресурсники
В Туже подрядчик и местная администрация нарушили выполнение нацпроекта
В Кирове пьяный бесправник на «Ладе» устроил тройное ДТП
ВТБ провел форум «ПРО Бизнес» для предпринимателей
Кировских водителей ждут проверки по долгам за штрафы
Жители 43 домов в Кирове остаются без тепла
Проекты «Россети Центр» и Россети Центр и Приволжье» вошли в число призеров региональных этапов Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019»
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Кирове
Погода в Кирове на 30 сентября - 4 октября: ожидается дождливая рабочая неделя
Делегация из Китая посетила Киров, чтобы обсудить бизнес
34,7 млрд рублей потрачено в Кировской области на реализацию государственных программ
В Каринторфе несколько построек сгорели дотла
В понедельник в Кирове порядка 50 домов останутся без света
Вылетели с дороги: на перекрестке Некрасова - Пугачева столкнулись два автомобиля
Из Нововятска до Кирово-Чепецка за считанные минуты: бесправник устроил гонки с ДПС
В Кирове 100 домов так и не подключили к отоплению
1200 кировских предпенсионеров обучаются новой профессии
Правительственная комиссия обсудила подготовку субъектов энергетики Кировской области к зиме
В Кировской области открыли производство сыров длительного хранения
В Кирове подключили к теплу 4 551 дом
Кировчане выложили в сеть фото полярного сияния
По новому путепроводу в Чистые пруды поедет еще один автобус
Посреди Октябрьского проспекта появится парковка
Мощная магнитная буря: жители Кировской области смогут увидеть полярное сияние
Чиновники отчитались зампреду о готовности строящихся детских учреждений