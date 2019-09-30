В Туже подрядчик и местная администрация нарушили выполнение нацпроекта

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-30T13:33:24+03:00

За все лето к благоустройству так и не приступили Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Еще до начала сентября в поселке должны были благоустроить центральную площадь. Однако подрядчик почему-то не спешил приступать к работе, а местная администрация смотрела на это сквозь пальцы.

- В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в мае и июле 2019 года администрация Тужинского городского поселения Кировской области заключила с ООО «Сервис - М» муниципальные контракты на ремонт ограждения, установку скамьи и качелей на центральной площади, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Результаты проверок свидетельствуют о нарушениях закона со стороны органов местного самоуправления и организации.

Прокуроры посетили площадь в середине сентября. К этому моменту работы там даже не начинались (хотя должны были окончиться еще 31 августа). А местные чиновники никак на это не отреагировали. Ведомство направило представление главе администрации.

Только после этого сотрудники подрядной организации начали благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU