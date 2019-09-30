В Кирове пьяный бесправник на «Ладе» устроил тройное ДТП
Мужчина выехал на встречную полосу
ДТП произошло на мосту через железную дорогу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Авто под управлением 40-летнего кировчанина врезалось в «Ниву Шевроле» и «двенашку». ДТП на улице Воровского произошло 27 сентября, в пятницу, около 19.12 часов.
- Водитель «Лады Ларгус» лишен прав, за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями.
Водитель «Нивы» и пассажир «двенашки» получили травмы. Первую медицинскую помощь им оказали на месте. К счастью, госпитализация пострадавшим не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU