2019-09-30T13:20:12+03:00
Происшествия

В Кирове пьяный бесправник на «Ладе» устроил тройное ДТП

Мужчина выехал на встречную полосу
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
ДТП произошло на мосту через железную дорогу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиДТП произошло на мосту через железную дорогу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Авто под управлением 40-летнего кировчанина врезалось в «Ниву Шевроле» и «двенашку». ДТП на улице Воровского произошло 27 сентября, в пятницу, около 19.12 часов.

- Водитель «Лады Ларгус» лишен прав, за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями.

Водитель «Нивы» и пассажир «двенашки» получили травмы. Первую медицинскую помощь им оказали на месте. К счастью, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие проекты студентов-машиностроителей отметили на крупном кировском заводе
Неприятных запахов больше не будет? На ООО «Дион» приостановят работу очистных сооружений
Сергей Момцемлидзе награжден почетным знаком Совета Федерации РФ
В срыве отопительного сезона виноваты управляющие компании и ресурсники
Первый на всю область: кировский сотрудник УФСИН получил краповый берет
В Туже подрядчик и местная администрация нарушили выполнение нацпроекта
ВТБ провел форум «ПРО Бизнес» для предпринимателей
Кировских водителей ждут проверки по долгам за штрафы
Жители 43 домов в Кирове остаются без тепла
Проекты «Россети Центр» и Россети Центр и Приволжье» вошли в число призеров региональных этапов Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019»
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Кирове
Погода в Кирове на 30 сентября - 4 октября: ожидается дождливая рабочая неделя
Делегация из Китая посетила Киров, чтобы обсудить бизнес
34,7 млрд рублей потрачено в Кировской области на реализацию государственных программ
В Каринторфе несколько построек сгорели дотла
В понедельник в Кирове порядка 50 домов останутся без света
Вылетели с дороги: на перекрестке Некрасова - Пугачева столкнулись два автомобиля
Из Нововятска до Кирово-Чепецка за считанные минуты: бесправник устроил гонки с ДПС
В Кирове 100 домов так и не подключили к отоплению
1200 кировских предпенсионеров обучаются новой профессии
Правительственная комиссия обсудила подготовку субъектов энергетики Кировской области к зиме
В Кировской области открыли производство сыров длительного хранения
В Кирове подключили к теплу 4 551 дом
Кировчане выложили в сеть фото полярного сияния
По новому путепроводу в Чистые пруды поедет еще один автобус
Посреди Октябрьского проспекта появится парковка
Мощная магнитная буря: жители Кировской области смогут увидеть полярное сияние
Чиновники отчитались зампреду о готовности строящихся детских учреждений