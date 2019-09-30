Кировских водителей ждут проверки по долгам за штрафы
Сотрудники Госавтоинспекции выйдут на дороги с приставами
Приставы в случае необходимости примут меры в отношении недобропорядочных водителей. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:
Во вторник, 1 сентября, в Кирове проведут «сплошные проверки». На этот раз у водителей попытаются найти не алкогольное опьянение, а долги по штрафам в ГИБДД.
- Проверка пройдет в Ленинском районе областного центра, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции будут работать представители службы судебных приставов.
Как отметили в ведомстве, такие мероприятия позволяют снизить аварийность на дорогах области и количество нарушений ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU