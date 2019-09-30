Жители 43 домов в Кирове остаются без тепла

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-30T11:33:11+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие выходные к отоплению подключили 110 домов. На утро понедельника, 30 сентября, без тепла сидели жители 43 домов в городе. Девять зданий не подключали в связи с проблемами на теплосетях.

- По вине управляющих компаний не подключено 32 дома, - сообщили в администрации города Кирова. - Подавляющее большинство домов, куда пока не поступило тепло, обслуживаются управляющей компанией «АКОР».

Кстати, в КТК сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник был обнаружен дефект на теплосетях. Из-за этого 28 домов отключили от тепла. Участок локализовали. Всю ночь рабочие занимались ремонтом.

ИСТОЧНИК KP.RU