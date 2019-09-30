2019-09-30T10:37:55+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на 30 сентября - 4 октября: ожидается дождливая рабочая неделя

Несмотря на небо, затянутое облаками, будет достаточно тепло
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Всю неделю будут идти дождиВсю неделю будут идти дождиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшие пять дней небо над областью будет беспросветным.

В понедельник, 30 сентября, температура воздуха составит +8...+10 градусов. Уже днем ожидается небольшой дождь.

Во вторник, 1 октября, вероятность выпадения осадков не уменьшится. Небо будет по-прежнему пасмурным. Однако столбик термометра поднимется выше, до +9...+11 градусов. Ночью, кстати, также будет тепло.

В среду, 2 октября, днем потеплеет до +12, а ночью столбик термометра опустится до +8. Возможны прояснения.

В четверг, 3 октября, пасмурная погода и дожди вернутся. Температура воздуха будет держаться на уровне +8...+12 градусов.

Пятница, 4 октября, неожиданно выдаст небольшую порцию тепла. Температура воздуха поднимется до +16 градусов днем.

Выходные будут такими же дождливыми, по прогнозам сервиса Яндекс.Погода. Однако заметно похолодает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие проекты студентов-машиностроителей отметили на крупном кировском заводе
Неприятных запахов больше не будет? На ООО «Дион» приостановят работу очистных сооружений
Сергей Момцемлидзе награжден почетным знаком Совета Федерации РФ
В срыве отопительного сезона виноваты управляющие компании и ресурсники
Первый на всю область: кировский сотрудник УФСИН получил краповый берет
В Туже подрядчик и местная администрация нарушили выполнение нацпроекта
В Кирове пьяный бесправник на «Ладе» устроил тройное ДТП
ВТБ провел форум «ПРО Бизнес» для предпринимателей
Кировских водителей ждут проверки по долгам за штрафы
Жители 43 домов в Кирове остаются без тепла
Проекты «Россети Центр» и Россети Центр и Приволжье» вошли в число призеров региональных этапов Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019»
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Кирове
Делегация из Китая посетила Киров, чтобы обсудить бизнес
34,7 млрд рублей потрачено в Кировской области на реализацию государственных программ
В Каринторфе несколько построек сгорели дотла
В понедельник в Кирове порядка 50 домов останутся без света
Вылетели с дороги: на перекрестке Некрасова - Пугачева столкнулись два автомобиля
Из Нововятска до Кирово-Чепецка за считанные минуты: бесправник устроил гонки с ДПС
В Кирове 100 домов так и не подключили к отоплению
1200 кировских предпенсионеров обучаются новой профессии
Правительственная комиссия обсудила подготовку субъектов энергетики Кировской области к зиме
В Кировской области открыли производство сыров длительного хранения
В Кирове подключили к теплу 4 551 дом
Кировчане выложили в сеть фото полярного сияния
По новому путепроводу в Чистые пруды поедет еще один автобус
Посреди Октябрьского проспекта появится парковка
Мощная магнитная буря: жители Кировской области смогут увидеть полярное сияние
Чиновники отчитались зампреду о готовности строящихся детских учреждений