Погода в Кирове на 30 сентября - 4 октября: ожидается дождливая рабочая неделя
В ближайшие пять дней небо над областью будет беспросветным.
В понедельник, 30 сентября, температура воздуха составит +8...+10 градусов. Уже днем ожидается небольшой дождь.
Во вторник, 1 октября, вероятность выпадения осадков не уменьшится. Небо будет по-прежнему пасмурным. Однако столбик термометра поднимется выше, до +9...+11 градусов. Ночью, кстати, также будет тепло.
В среду, 2 октября, днем потеплеет до +12, а ночью столбик термометра опустится до +8. Возможны прояснения.
В четверг, 3 октября, пасмурная погода и дожди вернутся. Температура воздуха будет держаться на уровне +8...+12 градусов.
Пятница, 4 октября, неожиданно выдаст небольшую порцию тепла. Температура воздуха поднимется до +16 градусов днем.
Выходные будут такими же дождливыми, по прогнозам сервиса Яндекс.Погода. Однако заметно похолодает.
ИСТОЧНИК KP.RU