Погода в Кирове на 30 сентября - 4 октября: ожидается дождливая рабочая неделя

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-30T10:37:55+03:00

Всю неделю будут идти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на небо, затянутое облаками, будет достаточно тепло

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В ближайшие пять дней небо над областью будет беспросветным.

В понедельник, 30 сентября, температура воздуха составит +8...+10 градусов. Уже днем ожидается небольшой дождь.

Во вторник, 1 октября, вероятность выпадения осадков не уменьшится. Небо будет по-прежнему пасмурным. Однако столбик термометра поднимется выше, до +9...+11 градусов. Ночью, кстати, также будет тепло.

В среду, 2 октября, днем потеплеет до +12, а ночью столбик термометра опустится до +8. Возможны прояснения.

В четверг, 3 октября, пасмурная погода и дожди вернутся. Температура воздуха будет держаться на уровне +8...+12 градусов.

Пятница, 4 октября, неожиданно выдаст небольшую порцию тепла. Температура воздуха поднимется до +16 градусов днем.

Выходные будут такими же дождливыми, по прогнозам сервиса Яндекс.Погода. Однако заметно похолодает.

ИСТОЧНИК KP.RU