34,7 млрд рублей потрачено в Кировской области на реализацию государственных программ

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-29T18:58:48+03:00

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На собрании в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области обсудили качество реализуемых госпрограмм за первые два квартала 2019 года. На исполнение 19 из 25 проектов Кировской области деньги выделялись из федерального бюджета. В целом на эти мероприятия потребовалось 34,7 миллиардов рублей. Из них 4,3 миллиарда - это средства федерального бюджета, 19,4 миллиарда - областного. 100 миллионов рублей привлекли из местных бюджетов, а 10,9 миллиардов – из внебюджетных источников.

62% ресурсов, задействованных в госпрограммах направлены на здравоохранение, образование, спорт и физкультуру, а также на выплаты социальных пособий. Например, в рамках нацпрограммы «Развитие здравоохранения» 19 врачей с высшим медицинским образованием, и 5 медработников со средним получили поддержку в виде дополнительных выплат за работу в сельской местности. Кроме того, продолжается льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинской помощью и специальными продуктами питания.

По программе «Социальная поддержка» восьми тысячам граждан выплатили денежные пособия по уходу за третьим и последующим ребенком. 1300 жителей области получили материнский капитал 75 тысяч рублей.

На основе программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в Зуевке, с 1 сентября начала работу новая современная школа на 825 мест, аналогичная тем, что построили в слободе Зиновы, и микрорайоне Урванцево. На данный момент в Чистых прудах строится еще одно образовательное учреждение на тысячу учеников. Там планируется открытие бассейна. По госпрограмме «Развитие образования» ведется строительство 15 детских садов. Кроме того, за первое полугодие 2019 года 42 тысячи детей смогли отдохнуть в летних пришкольных и областных лагерях.

В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в Вересниках ведется реализация масштабного проекта. Там планируется создать многофункциональный спортивный комплекс. Он будет вмещать в себя современный легкоатлетический манеж и два бассейна. Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Вятскополянском районе.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что все государственные программы правительства созданы, чтобы удовлетворять потребности жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU