2019-09-29T17:10:33+03:00
Общество

В понедельник в Кирове порядка 50 домов останутся без света

Это связано с плановыми отключениями
Евгений ДЕМИХОВ
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Энергетики будут проводить плановые работыЭнергетики будут проводить плановые работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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30 сентября значительную часть дня в некоторых зданиях не будет работать электричество. Таких домов насчитывается порядка 50.

Специалисты Кировской «Горэлектросети» будут проводить плановое отключение. Его длительность зависит от конкретного дома. В части зданий электричества не будет с 8.00 до 17.00 часов (это самый длительный промежуток, кому-то повезет больше - свет вернут уже к обеду. «Под удар» попадают жители улиц Солнечной, Егоровской, Щорса, Володарского, Пролетарской, Милицейской и некоторых других. Подробный список можно узнать на сайте «Горэлектросети» во вкладке «Потребителям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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