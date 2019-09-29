В понедельник в Кирове порядка 50 домов останутся без света

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-29T17:10:33+03:00

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30 сентября значительную часть дня в некоторых зданиях не будет работать электричество. Таких домов насчитывается порядка 50.

Специалисты Кировской «Горэлектросети» будут проводить плановое отключение. Его длительность зависит от конкретного дома. В части зданий электричества не будет с 8.00 до 17.00 часов (это самый длительный промежуток, кому-то повезет больше - свет вернут уже к обеду. «Под удар» попадают жители улиц Солнечной, Егоровской, Щорса, Володарского, Пролетарской, Милицейской и некоторых других. Подробный список можно узнать на сайте «Горэлектросети» во вкладке «Потребителям».

ИСТОЧНИК KP.RU