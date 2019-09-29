2019-09-29T16:59:02+03:00
Происшествия

Вылетели с дороги: На перекрестке Некрасова - Пугачева столкнулись два автомобиля

Одна из машин перевернулась
Евгений ДЕМИХОВ
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О пострадавших в аварии не сообщается. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheО пострадавших в аварии не сообщается. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Сегодня, 29 сентября, в Кирове произошло жесткое ДТП. На перекрестке улиц Некрасова и Пугачева столкнулись иномарка и отечественное авто.

Удар был такой силы, что «Лада» перевернулась. А вот «Хонда» хоть и осталась на своих «четырех», все равно изрядно помялась.

Очевидцы сообщают, что авария произошла около трех часов дня. Одна машина врезалась в другую. Из-за чего обе отлетели на пешеходную часть. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. О пострадавших не сообщается, кроме того, поблизости не было машины «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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