2019-09-29T16:00:22+03:00
Недвижимость

В Кирове 100 домов так и не подключили к отоплению

На части теплосетей все еще ведутся ремонтные работы
Евгений ДЕМИХОВ
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Часть жителей Кирова все еще ждут теплаЧасть жителей Кирова все еще ждут теплаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По состоянию на 17.00 28 сентября в областном центре еще не все дома получили тепло. Как сообщили в администрации города Кирова, без отопления остаются 100 домов. В 47 зданиях это связано с дефектами в теплосетях, которые на данный момент устраняются КТК.

А вот еще в 53 домах тепла нет из-за неполадок с внутренними системами. За них в ответе управляющие компании.

В мэрии вновь отметили, что УК «Акор» «отличилась». 40 домов из тех, что так не дождались тепла, находятся под ее управлением. Уже подготовлено обращение в Госжилинспекцию, что послужит поводом для проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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