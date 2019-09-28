2019-09-28T17:46:32+03:00
Общество

1200 кировских предпенсионеров обучаются новой профессии

Реализацию нацпроекта «Демография» отметили на федеральном уровне
Олег ЛЯЛИН
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На федеральном уровне отметили успешное выполнение нацпроектов в Кировской области. Фото: Правительство Кировской областиНа федеральном уровне отметили успешное выполнение нацпроектов в Кировской области. Фото: Правительство Кировской области
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Вчера, 27 сентября, в Москве состоялось обсуждение реализации национального проекта «Демография» в субъектах Уральского и Приволжского федеральных округов. Коллегию возглавил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По поручению первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова на коллегии Минтруда России присутствовала региональный министр социального развития Ольга Шулятьева.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков отметил, что Кировская область вошла в четверку регионов ПФО, где в полной мере задействованы средства федерального и областного бюджета на реализацию программы «Старшее поколение». Проект направлен на дополнительное профессиональное образование для людей предпенсионного возраста. Обучают таким профессиям, как фрезеровщик, кладовщик, воспитатель. В органы службы занятости поступили больше 1200 граждан. 800 завершили обучение, 87% из них трудоустроены.

Так же коллегия обсудила федеральный проект по обеспечению мест в детские сады.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Светлана Петрова также отметила успешный опыт Кировской области по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Замминистра поблагодарила за хорошую работу куратора национального проекта «Демография» в Кировской области Дмитрия Курдюмова и министра социального развития региона Ольгу Шулятьеву, и предложила делиться своим опытом с сдругими субъектами нашей страны.

В этом году Кировская область и еще 12 регионов стали стартовыми площадками для тестирования системы социальной и медицинской помощи на дому, в режиме полустационара или стационара, для пенсионеров и инвалидов. Одним из важных мероприятий стала покупка 34 автомобилей для доставки граждан старше 65 лет, живущих в сельской местности, в медицинские учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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