Правительственная комиссия обсудила подготовку субъектов энергетики Кировской области к зиме

СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-28T17:36:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Совет возглавил заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов. Нашу область представляли заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев и заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Николай Мальков.

Было отмечено, в регионы ПФО внедряется «зеленая» энергетика, а аварийность на объектах ниже, чем в других федеральных округах (есть субъекты, где за 8 месяцев аварийность снижена на 14% в сравнении с прошлым годом). Ремонт объектов энергетики нашей области идет в соответствии с годовым планом, без нарушений.

На данный момент на территориях всех 45 муниципальных образованиях Кировской области начат отопительный сезон. На первое сентября уже 88% зданий были готовы к осенне-зимнему периоду. Было сказано, что запасы топлива превышают нормативные. Субъекты электроэнергетики также полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием и инструментами. Электросетевыми организациями к 1 октября планируется выполнить ремонт 99% электрических сетей и 90% трансформаторных подстанций.

- По количеству технологических нарушений за истекший период 2019 года на объектах генерации наблюдается снижение в сравнении с 2018 годом. Значимых аварий на объектах электроэнергетики Кировской области за восемь месяцев 2019 года не допущено, — пояснил Александр Царегородцев. - В случае аварии в каждом муниципалитете заготовлен запас дизельных и бензиновых генераторов, как передвижных, так и стационарных. Прохождение отопительного сезона в Кировской области находится на личном контроле губернатора Игоря Васильева.

Министерство энергетики РФ каждый год проводит заседания по вопросам готовности электроэнергетических субъектов к холодам, с августа по октябрь, в каждом федеральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU