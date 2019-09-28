В Кировской области открыли производство сыров длительного хранения

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-28T16:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Борок Подосиновского района состоялось открытие новой сыроварни. Это стало возможным благодаря участию главы фермерского хозяйства Василия Капустина в грантовой программе. На торжественную церемонию прибыл зампред правительства, министр сельского хозяйства и природопользования Кировской области Алексей Котлячков. Он поздравил фермера с запуском грантовой программы.

- Кировская область участвует в реализации 12 национальных проектов, определенных в майском указе президента России Владимира Владимировича Путина, - отметил на открытии Котлячков. - Среди них нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Открытие новых производств с участием государственной поддержки - одна из мер реализации профильного нацпроекта и выполнение задач, поставленных перед отраслью главой региона Игорем Васильевым.

Так, благодаря государственному гранту в размере 18,5 миллионов рублей. Капустину удалось построить сыроварню. Для проекта была закуплена техника, а также итальянское оборудование. Благодаря этому в нашем регионе появилось предприятие, производящее сыры длительного хранения.

За счет господдержки старая свиноферма преобразилась в современный аграрный комплекс: был произведен монтаж стойлового оборудования, систем водопоения, навозоудаления, молокопровод, и танк-охладитель. Кроме того, для хозяйства был закуплен новый трактор и молоковоз с цистерной. На ферме в настоящий момент содержатся 85 коров. 18 из них - дойное стадо. К окончанию 2019 года поголовье скота планируется увеличить практически в два раза. Молоко, которое дают коровы, позволяет изготавливать сыры трех видов: рикотту, качотту, а такжеэлитный сыр «мантова». У фермеров уже есть планы на расширение линейки продукции. Кстати, продавать сыры планируется за рубежом и на территории России, в том числе и в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU