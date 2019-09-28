2019-09-28T15:16:25+03:00
Недвижимость

В Кирове подключили к теплу 4 551 дом

С холодными батареями остаются около 153 домов
Олег ЛЯЛИН
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В скором времени все дома должны получить теплоВ скором времени все дома должны получить теплоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Управляющие компании нашего города пообещали, что все кировчане в субботу получат тепло. Вчера, 27 сентября состоялось заседание по вопросам отопления. На него были приглашены представители Госжилинспекции Кировской области, руководители управляющих компаний.

- На текущий момент в городе из 4 704 многоквартирных домов подключено к теплу 4 551. Таким образом, без тепла на 17:00 27 сентября остаётся 153 дома. Из них по причине дефектов на сетях – 37 домов, - заявил Заместитель начальника департамента городского хозяйства Владимир Климентовский.

Больше всего претензий горожане предъявили компании «АКОР». «Управляйка» к наступлению холодов до последнего не подключала свои дома к сетям. Представитель компании заверил, из 208 зданий, «топятся» уже 136 зданий. В эту субботу все их дома «согреются». Несмотря на это заявление, городская администрация взяла фирму под «пристальный присмотр». Если «управленцы» будут бездействовать, вся информация направится в прокуратуру.

Так же, на совещании было принято решение о необходимости работы управляющих компаний по выходным и праздникам. Сити-менеджер Илья Шульгин предупредил, что все УК должны организовать дежурство в выходные и праздники до конца отопительного сезона. Диспетчерские, рабочие, слесари должны быть в полной готовности, чтобы оперативно исправлять дефекты в системах.

Два дня назад без тепла в Кирове было порядка 1300 домов. Теперь их число намного сократилось. Видимо, такие планерки действительно влияют на организованность «управленцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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